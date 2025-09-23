Mo: Braga, ‘inaccettabile fuga continua Meloni dal Parlamento’

agenzia

Roma, 23 set “Un grazie al presidente Fontana per essersi fatto parte attiva per consentire al Parlamento di ritrovare autorevolezza e avere la presenza del governo, seppure tardivamente, con il ministro Tajani. Ma la fuga continua della presidente Meloni è inaccettabile, che non venga qui a confrontarsi con il Parlamento è grave, che intervenga all’Onu senza mandato nemmeno della sua maggioranza, paralizzata, divisa e incapace di dire una parola di umanità”. Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga in aula alla Camera.

