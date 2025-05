Mo: Braga, ‘Italia e Ue si facciano sentire su Netanyahu, silenzio diventa complicità’

agenzia

Roma, 6 mag. “L’Europa dovrebbe far sentire con maggiore forza la propria voce a livello internazionale e condannare in modo netto l’operato del governo israeliano. Ci troviamo di fronte a un disegno criminale che ha provocato la morte di migliaia di civili a Gaza, tra cui moltissimi bambini. Il governo di Netanyahu sta attuando un vero e proprio piano di deportazione della popolazione palestinese, accompagnato dalla negazione degli aiuti umanitari essenziali”. Lo ha detto Chiara Braga, capogruppo Pd alla camera dei Deputati, intervenuta oggi a Rai News 24.

“Vorrei che almeno su questo punto la politica italiana, nella sua interezza, non mostri alcuna esitazione. Dobbiamo affermare con chiarezza che il diritto umanitario va rispettato sempre, e che impedire l’accesso ad acqua, cibo e aiuti umanitari costituisce un atto criminale che va condannato senza alcuna remora”.