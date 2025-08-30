Mo: Brigate Qassam, ‘attaccati soldati israeliani a Gaza’

agenzia

Gaza, 30 ago. Le Brigate Qassam hanno riferito che i suoi combattenti hanno utilizzato colpi di mortaio per colpire un raduno di soldati israeliani e veicoli blindati che si stavano dirigendo verso la parte meridionale del quartiere Zeitoun di Gaza City. Lo riporta al Jazeera, aggiungendo che ieri l’ala armata di Hamas ha dichiarato che i suoi combattenti sono riusciti a “distruggere” un veicolo trasporto truppe blindato israeliano con un potente ordigno esplosivo nei pressi dell’Università di Gaza, situata nella stessa zona della città meridionale di Gaza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA