Mo: Calderoli, ‘solidarietà a Segre ma preoccupa silenzio sinistra’

Roma, 29 set. “Ritengo molto grave, preoccupante e inquietante, quanto accaduto ieri pomeriggio a Milano nell’ennesimo corteo teoricamente pacifista pro Palestina e Libano, ma di fatto anti sionista, e a questo punto mi domando se dietro non ci possa essere una regia, forse anche straniera. Intanto solidarietà piena e totale all’amica senatrice Liliana Segre, vergognosamente definita ‘agente sionista’ da questi maleducati e ignoranti che nemmeno conoscono la sua storia. Solidarietà anche a tutti i singoli indicati come fossero nemici pubblici, dal ministro Crosetto a giornalisti e opinionisti. Solidarietà ovviamente anche a tutta la comunità ebraica, sempre nel mirino di questi fanatici”. Lo afferma il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli.