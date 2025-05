Mo: Calenda, ‘piazza? Serve piattaforma condivisa, Schlein mi ha detto che ci prova’**

agenzia

Roma, 28 mag. “Se vado alla manifestazione? Mi hanno detto di no. Io ho detto che volevo partecipare e ho chiesto per favore di scrivere una piattaforma dura su Israele ma che evitasse di far scappare di mano la manifestazione. Fratoianni mi ha detto di no. Io ho riparlato con Schlein e lei mi ha detto che ci provava. Vediamo”. Lo dice Carlo Calenda a Tagadà su La7.

