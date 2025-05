agenzia

Roma, 21 mag L’aula della Camera ha approvato la mozione di maggioranza sulla situazione a Gaza e in Cisgiordania con 166 sì, 110 no e 8 astenuti. L’aula ha anche respinto il testo proposto da Pd-Avs-M5s con 116 no e 111 sì, quello di Azione con 164 no e 13 sì e votato per parti separate la mozione di Italia viva.

