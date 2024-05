Mo: Cameron su raid a Rafah, ‘inchiesta Idf sia rapida e trasparente’

agenzia

Londra, 28 mag. “Scene profondamente strazianti dopo i raid aerei del fine settimana a Rafah. L’inchiesta delle Idf deve essere rapida, completa e trasparente”. Scrive così su X il ministro degli Esteri britannico, David Cameron. “Abbiamo bisogno con urgenza – rimarca – di un accordo per far uscire gli ostaggi e far entrare gli aiuti, con una pausa nei combattimenti per consentire il lavoro verso un cessate il fuoco sostenibile a lungo termine”.

