Mo: capo esercito iraniano, ‘risponderemo con ‘massimo danno’ per Israele’

Teheran, 6 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il capo di stato maggiore dell’esercito iraniano, Mohamad Bagheri, ha annunciato che il suo Paese risponderà con il “massimo danno” per Israele dopo aver accusato ancora una volta l’esercito israeliano dell’attentato di Damasco costato la vita al generale iraniano Mohamad Reza Zahedi, il cui funerale si è svolto stamattina a Isfahan, nell’Iran centrale.

Zahedi è stato ucciso lunedì scorso in un attacco aereo contro la sede diplomatica iraniana nella capitale siriana, Damasco, insieme al suo consigliere e ad altri cinque ufficiali della Guardia rivoluzionaria iraniana. L’Iran ha accusato Israele di aver effettuato l’attacco aereo come parte di una campagna militare contro la presenza militare iraniana in Siria, dove i consiglieri di Teheran sono coinvolti nel conflitto nella repubblica araba per conto del presidente siriano Bashar al Assad.