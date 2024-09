Mo: caponegoziatore israeliano offre salvacondotto a Sinwar in cambio ostaggi**

agenzia

Tel Aviv, 10 set. Il capo negoziatore israeliano, l’ex generale di brigata Gal Hirsch, ha dichiarato per la prima volta che Israele accetterà il fatto che Haya Sinwar e la leadership di Hamas sopravvissuta a Gaza possano andare in esilio, come parte di un accordo per porre fine alla guerra che prevederà il ritorno degli ostaggi.

“Vogliamo che tutti gli ostaggi tornino a casa. Vogliamo la smobilitazione, la sradicalizzazione, e credo che accetteremo di dare a Sinwar e ai suoi uomini un salvacondotto sicuro. I colloqui sono in fase di stallo. Da novembre non ci sono stati praticamente negoziati e non sembrano volere un accordo”, ha detto Hirsch a Israel Today.