Mo: Casa Bianca, ‘ritardo rilascio prigionieri giusta risposta a trattamento ostaggi’

Washington, 24 feb. La Casa Bianca ha dichiarato di sostenere la decisione di Israele di ritardare il rilascio di circa 600 prigionieri palestinesi, citando il “trattamento barbaro” degli ostaggi israeliani da parte di Hamas, “compresa l’orribile sfilata delle bare dei bambini Bibas per le strade di Gaza”.

Ritardare il rilascio dei prigionieri è una “risposta appropriata” al trattamento riservato agli ostaggi dal gruppo militante palestinese, ha affermato in una dichiarazione il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Brian Hughes. Il presidente Donald Trump è pronto a sostenere Israele in “qualunque linea d’azione decida di adottare nei confronti di Hamas”, ha aggiunto.

