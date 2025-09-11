Mo: Casellati, ‘da Maiorino parole violente e accuse false contro Tajani’

agenzia

Roma, 11 set. “Oggi in Senato ero al fianco di Antonio Tajani quando, nel corso dell’informativa sull’attuale situazione internazionale, la senatrice Maiorino del M5S ha rivolto al nostro ministro attacchi gravissimi e del tutto infondati. Parole violente e accuse false, gridate con odio, che alterano la realtà e possono alimentare reazioni pericolose”. Lo scrive sui social il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati.

“Dare del ‘prezzolato’ e ‘influencer di Israele’ al nostro vicepremier -aggiunge- è un’offesa che supera ogni limite di decenza. Sono proprio queste espressioni che rischiano di generare la violenza di cui, purtroppo, le cronache ci parlano ogni giorno. Chi conosce e ha lavorato per anni con il segretario di Forza Italia sa bene che la sua onestà e integrità sono scolpite nei fatti e nessuno può metterle in discussione”.