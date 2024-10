Mo: Casellati, ‘vicinanza e solidarietà a militari in Libano’

agenzia

Roma, 10 ott. “La mia vicinanza e solidarietà ai militari del contingente Unifil in Libano per l’inaccettabile attacco subito oggi dall’esercito israeliano. Ai nostri soldati in missione di pace, un grande ringraziamento per il lavoro esemplare che stanno svolgendo nonostante le difficilissime condizioni in cui sono costretti ad operare. Sono un esempio di dedizione e di coraggio. Attendiamo spiegazioni e garanzie dopo questo grave e ingiustificato episodio”. Lo dichiara il Ministro per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati.

