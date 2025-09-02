Mo: centinaia riservisti Idf rifiutano di combattere per conquistare Gaza City

agenzia

Tel Aviv, 2 set. Centinaia di riservisti contrari ai piani delle Idf di conquistare Gaza City hanno annunciato che non si presenteranno più in servizio se chiamati a combattere nella guerra in corso contro Hamas. Lo scrive il Times of Israel. “Siamo oltre 365 soldati, e il numero continua a crescere, che hanno prestato servizio durante la guerra e hanno dichiarato che non si presenteranno in servizio quando saranno richiamati”, ha detto il sergente di prima classe (in congedo) Max Kresch in una conferenza stampa a Tel Aviv. “Ci rifiutiamo di prendere parte alla guerra illegale di Netanyahu e consideriamo un dovere patriottico rifiutare e chiedere conto ai nostri leader”.

Kresch, medico da campo, afferma che il gruppo di riservisti e soldati è composto dalle stesse persone che si sono precipitate in prima linea il 7 ottobre per proteggere Israele. “È proprio questo stesso senso del dovere che ci spinge a rifiutare”, ha dichiarato. Il sergente di prima classe Dor Menachem ha affermato che l’ordine di occupare Gaza City “mette in pericolo gli ostaggi e i soldati stessi”, sostenendo che l’intero establishment militare ha espresso una “posizione determinata contro” tale decisione. “Non c’è logica in questa scelta”, ha aggiunto.