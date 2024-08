Mo: centinaia ultraortodossi israeliani manifestano davanti centro leva

agenzia

Tel Aviv, 5 ago. Circa 300 ebrei ortodossi Haredi stanno manifestando davanti all’ufficio di leva della base di Tel Hashomer, in Israele, in risposta alla convocazione dei giovani ultraortodossi prevista per la giornata. Lo scrivono i media israeliani, aggiungendo che si stanno verificando scontri tra manifestanti estremisti e polizia.

La polizia ha bloccato una strada che porta alla comunità Haredi e nella zona si registra una forte congestione del traffico. Circa 600 giovani ultraortodossi sono stati convocati all’ufficio di reclutamento per oggi e altri circa 500 per domani, dopo che nelle ultime settimane erano stati inviati loro ordini di reclutamento.

