Mo: Centinaio, ‘non capiamo perchè armi a Ucraina ed embargo a Israele’

agenzia

Roma, 15 ott. “Non capiamo perché nel conflitto tra Russia e Ucraina continuiamo a dare armi all’Ucraina e in Medio Oriente poniamo un embargo alle armi ad Israele. La Lega continua a chiedere una soluzione diplomatica alla guerra russo-ucraina, mentre ricordiamo che Tel Aviv si difende da terroristi che hanno nel loro Dna la distruzione dello Stato israeliano”. Lo ha affermato il senatore della Lega Gian Marco Centinaio, intervenendo in Aula dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo.