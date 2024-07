Mo: centro blindato per visita Herzog a Roma, sit-in pro Palestina in galleria Sordi

agenzia

Roma, 25 lug. Centro storico di Roma blindato per la visita del Presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog, atteso tra pochi minuti a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Blindati della polizia chiudono le principali arterie del centro, mentre un ristretto numero di manifestanti pro-Palestina è raccolto in un sit-in di protesta in Galleria Alberto Sordi. Bandiere palestinesi e richieste -sui cartelloni esposti- di ‘free Palestine’, lo stesso appello scandito in coro dai manifestanti. Questa mattina uno striscione recante lo slogan ‘Herzog not welcome! Free Palestine’ è stato inoltre esposto su Ponte degli Annibaldi, di fronte al Colosseo.

