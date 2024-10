Mo: Ciriani, ‘per Gaza e Libano serve soluzione politica’**

agenzia

Roma, 2 ott. “Il governo continuerà a dare il proprio contributo per tenere vivo il negoziato e resterà impegnato su differenti formati di iniziativa diplomatica, in stretto coordinamento con i nostri principali alleati e con i partner regionali. La via diplomatica è d’altronde l’unica che può portare a risultati concreti. Per Gaza e per il Libano la soluzione non può che essere politica”. Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, durante il Question time alla Camera, rispondendo ad un’interrogazione rivolta al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dal responsabile Esteri del Pd, Giuseppe Provenzano.

“Nei numerosi contatti con i colleghi del G7, dell’Unione europea e della regione, il ministro Tajani -ha ricordato Ciriani- ha reiterato le priorità italiane: nuovi aiuti umanitari alla popolazione civile; conferma della richiesta di cessate-il-fuoco a Gaza e in Libano e sostegno alla ripresa dei rispettivi percorsi negoziali”.