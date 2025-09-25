Mo: Colucci (Nm), ‘obiettivo Flotilla nobile ma modalità pericolosa’

agenzia

Roma, 25 set.-“Condanniamo quanto accaduto alla Flotilla, crediamo che la difesa della libertà di manifestare sia certamente necessaria, e in particolare modo in questo caso tenuto conto che ci sono 58 italiani” a bordo. “Una missione che credo la premier abbia definito irresponsabile semplicemente perché ci sono tanti modi per manifestare e sensibilizzare l’opinione pubblica, però bisogna stare molto attenti quando lo si fa mettendo a rischio l’incolumità delle persone”. Così Alessandro Colucci di Noi Moderati, dopo l’informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto alla Camera sulla Flotilla.