Mo: commissione indipendente, ‘nessuna prova legami dipendenti Unrwa e Hamas’

agenzia

Parigi, 22 apr. Israele non è riuscito a fornire prove delle affermazioni secondo cui i lavoratori dell’Unrwa a Gaza hanno legami con organizzazioni terroristiche. Lo scrive il Guardian, citando i risultati di un gruppo indipendente che ha condotto un’analisi delle accuse presentate da Israele all’indomani dell’attacco di Hamas del 7 ottobre. Il processo di revisione indipendente è stato avviato a febbraio dall’ex ministro degli Esteri francese Catherine Colonna, dopo che almeno 15 paesi avevano congelato i finanziamenti all’agenzia umanitaria per i rifugiati palestinesi.

La decisione fu presa in seguito alle accuse di Israele secondo cui almeno 12 dipendenti dell’organismo delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi erano direttamente coinvolti nelle atrocità perpetrate da Hamas il 7 ottobre; altri 30 hanno assistito o facilitato tali crimini; e ben il 12% del personale dell’organizzazione era affiliato ad organizzazioni terroristiche. Secondo il Guardian – che ha ottenuto in anteprima una copia dei risultati dell’inchiesta – Israele riceve un elenco regolarmente aggiornato dei membri del personale dell’Unrwa, ma dal 2011 non ha mai sollevato preoccupazioni su alcun nome presente.