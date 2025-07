Mo: consigliere Macron, ‘7/10 non sarebbe successo con Stato palestinese’

agenzia

Perigi, 25 lug. “Il 7 ottobre non sarebbe accaduto in presenza di uno Stato palestinese”. Lo ha detto Ofer Bronchtein, storico consigliere speciale di Macron per gli affari israelo-palestinesi, in un’intervista radiofonica in lingua ebraica all’emittente pubblica israeliana Kan, nella quale ha difeso la decisione di Parigi di riconoscere uno Stato palestinese. “Tutti parlano da 40 anni della soluzione dei due Stati. Mi fa arrabbiare che la gente dica che incoraggiamo il terrore”, ha affermato il consigliere presidenziale. “Se ci fosse stata la sovranità palestinese a Gaza, sono convinto che il 7 ottobre non ci sarebbe stato. La sovranità è responsabilità”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA