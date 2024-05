Mo: Consiglio Difesa, imprescindibile protezione navi in Mar Rosso

agenzia

Roma, 21 mag. “L’instabilità della regione” mediorientale “ha ripercussioni dirette anche sui nostri interessi nazionali”. Il Consiglio supremo di Difesa “ha valutato imprescindibile la protezione delle navi in transito nel Mar Rosso, messe a rischio dagli attacchi dei ribelli Houthi. L’Italia, che ha ottenuto il comando tattico della operazione Aspides, è attiva per la salvaguardia della sicurezza e dell’economia europea nonché per il rispetto ovunque della libertà di navigazione”. É quanto si legge nel comunicato diffuso al termine della riunione presieduta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA