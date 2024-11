Mo: Conte, ‘auguro a M5s di essere voce fuori dal coro, giusto il no a von der Leyen’

agenzia

Roma, 29 nov. “Il 29 novembre è una data simbolo perché è il giorno in cui l’assemblea delle Nazioni unite ha fissato quella che è la giornata di solidarietà del popolo palestinese. Il contributo di Carolina sarà determinante per richiamare l’attenzione e la necessità di investire sullo sport”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, intervenendo alla conferenza stampa organizzata da Carolina Morace ‘Lo sport come strumento di pace’.

“In queste ore, in questi giorni, ci sono stati dei passaggi fondamentali al Parlamento europeo perché il nostro voto sulla Commissione von der Leyen 2 e sulla risoluzione di ieri sono dei voti che rispecchiano non delle occasioni di opportunismo, ma per costruire politiche serie – aggiunge -. Carolina è stata una protagonista e noi vogliamo essere costruttori di pace. Vi parla chi è stato protagonista della nascita della prima, e avevamo a disposizione l’opzione Timmermans e noi dicemmo no, portandoci dietro anche gli altri, oggi quest’altra Commissione rappresenta la transizione militare a cui noi diciamo di no. Siamo tornati indietro all’austerità, a cui noi ancora diciamo di no ed è un no politico, di prospettiva, non strumentale”.