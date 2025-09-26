agenzia
Mo: Conte, ‘dopo appello Mattarella chiedo a Flotilla di fare supplemento riflessione’
Roma, 26 set. “Spetta agli organizzatori” decidere. Lo dice Giuseppe Conte agli International Sardegna Award dopo l’appello del presidente Sergio Mattarella. Organizzatori, specifica il leader M5S, che “non sono i parlamentari” italiani a bordo della Flotilla. “Quello che posso fare da leader di una comunità, che ritiene di grande valore la missione, a fronte delle parole di presidente Mattarella” è invitare a “fare un supplemento di riflessione, è a rischio anche l’incolumità”. Comunque, “qualunque sarà la scelta, resterà il nostro sostegno”.
