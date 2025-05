Mo: Conte, ‘ebrei in ogni parte del mondo fanno spese politica criminale Netanyahu’

agenzia

Roma, 30 mag. “L’attentato terroristico” a Washington “nella sua viltà e tragicità, dimostra che seminare odio alimenta una spirale di violenza in tutto il mondo. A fare le spese delle politiche criminali di Netanyahu sono gli ebrei in ogni angolo del mondo. Con questa condotta genocida e la mattanza di donne e bambini, Israele sta facendo un favore ad Hamas – consegnando fette di popolazione alla causa delle armi. Non possiamo essere complici di questo orrore, l’Italia si sta macchiando del sangue che scorre da due anni tra le macerie di Gaza”. Lo dice Giuseppe Conte a Tpi.

