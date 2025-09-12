Mo: Conte, ‘ferma condanna a attentato a ‘La Strada’, abbraccio a Di Battista’

agenzia

Roma, 12 set “La solidarietà non può mai essere una colpa. Non lo è, soprattutto, quella che migliaia di persone stanno manifestando a favore della popolazione civile palestinese, vittima del genocidio firmato Netanyahu. Per questo l’attentato incendiario subito questa notte dal centro sociale “La Strada” di Roma, oltre ad essere un segnale preoccupante, è un atto vergognoso che condanno con fermezza”. Lo scrive sui sociale Giuseppe Conte.