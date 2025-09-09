Mo: Conte, ‘governo chiarisca su soldati israeliani nelle Marche’**

agenzia

Roma, 9 set. “Abbiamo chiesto dei chiarimenti al governo che devono essere forniti in trasparenza, perché la cosa più importante è sapere se c’è stato un accordo con canali diplomatici. Se sono state attivate le vie governative di contatto tra governi per ospitare i soldati sarebbe del tutto inopportuno. Quindi bisogna vedere a che titolo sono venuti, se privatamente, senza voler perseguitare nessuno, come singoli cittadini stranieri. Ma è importante il ruolo del nostro governo giocato in questa partita”. Così Giuseppe Conte a margine di una iniziativa elettorale a San Benedetto del Tronto sui soldati israeliani ospitati nelle Marche.

