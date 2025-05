Mo: Conte, ‘governo Meloni asservito a Usa, non ha sua politica estera’

agenzia

Roma, 30 mag. “Il governo italiano non ha una sua politica estera, come ce l’hanno ad esempio i governi di Spagna e Francia: è completamente asservito alla linea oltranzista filo-israeliana di Washington. Quindi si limita ad obbedire. Guarda caso oggi che Trump irrigidisce il suo atteggiamento contro Netanyahu, anche il nostro governo sta provando, maldestramente, a riposizionarsi. Ma Crosetto e Tajani dove erano nei mesi scorsi, perché solo oggi balbettano che ciò che sta accadendo a Gaza non è più accettabile?”. Lo dice Giuseppe Conte a Tpi.

“È una vergogna per l’Italia, perché così facendo il governo italiano si rende complice dei crimini di Netanyahu. Abbiamo ancora tutti in mente l’immagine del presidente del Consiglio e della sua maggioranza che rimangono seduti in Aula dinanzi al mio invito ad alzarsi per onorare le vittime innocenti di Gaza, al di là di ogni appartenenza politica. La Storia non perdonerà la connivenza di chi, come questo Governo Meloni, ha scelto di non usare qualsiasi mezzo pacifico per fermare la follia genocida di Israele”.

“Sono mesi che i bambini palestinesi vengono uccisi dalle bombe e dai proiettili, adesso anche dalla fame. Per questo il 7 giugno scenderemo di nuovo in piazza a Roma, perché ciò che sta accadendo a Gaza non continui ad essere ignorato e lo faremo con una piattaforma chiara e inequivocabile, che è la mozione unitaria che M5S, Pd e Avs hanno presentato in Parlamento e che la maggioranza ha voluto respingere”.