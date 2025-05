Mo: Conte, ‘quando smetterà governo di vendere armi a Israele?’

agenzia

Roma, 30 mag. “Da vent’anni esiste un accordo di cooperazione militare tra Italia e Israele su reciproche forniture belliche ed esercitazioni militari congiunte, è un accordo che si rinnoverà automaticamente, a meno che il governo non abbia un sussulto di lucidità e non decida di recedere per non esporre l’Italia al rischio di condanna per connivenza con i crimini di Israele. Noi chiederemo con forza al governo di non rinnovare questo memorandum”. Lo dice Giuseppe Conte a Tpi.