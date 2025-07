Mo: Conte, ‘riconoscimento Palestina, impegno quotidiano contro indifferenza’**

agenzia

Roma, 3 lug. “Sono orgoglioso del fatto che su proposta della nostra senatrice Anna Bilotti oggi l’assemblea parlamentare di un’organizzazione come l’Osce abbia approvato una risoluzione per il riconoscimento della Palestina. In tutte le sedi a tutti i livelli continuiamo a impegnarci perché tutti la smettano di girarsi dall’altra parte rispetto ai sacrosanti diritti e al rispetto del popolo palestinese. All’indifferenza di chi ignora e copre il genocidio in corso a Gaza rispondiamo con l’impegno quotidiano. Non ci arrendiamo”. Così Giuseppe Conte sui social.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA