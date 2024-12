Mo: Conte, ‘se via italiana è distruggere legalità internazionale è connivenza criminale’**

agenzia

Roma, 17 dic. “Questa via italiana sullo scenario internazionale qual è? A Gaza, a fronte di 40mila vittime palestinesi, abbiamo visto la vostra piatteria quando vi astenete all’assemblea delle Nazioni unite. Netanhayu lo nomini più spesso e prenda posizione perché c’è un mandato d’arresto, per quanto tempo dovete valutarlo? Se la via italiana è distruggere la legalità internazionale quella non si chiama connivenza politica con il governo amico, si chiama connivenza criminale”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, durante la replica alla Camera alle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo di giovedì.

