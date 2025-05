Mo: Conte, ‘su Adam Tajani ci ha ascoltato, Meloni continua a tacere su genocidio’**

agenzia

Roma, 29 mag. “Forse per una volta Tajani ci ha ascoltato: poco fa ha aperto alla possibilità di portare in Italia per le cure Adam, il bambino di Gaza sopravvissuto alle bombe criminali di Netanyahu al contrario dei suoi 9 fratelli. Speriamo che l’Italia riesca a fare almeno questo, anche se Meloni continua a voltarsi dall’altra parte e a rimanere in silenzio di fronte a un genocidio con cui sono stati trucidati 15mila bambini a Gaza”. Così il presidente M5S, Giuseppe Conte.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA