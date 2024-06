Mo: Conte, ‘su Gaza governo italiano dalla parte sbagliata della storia’

agenzia

Roma, 6 giu. “Su Gaza il governo italiano è dalla parte sbagliata della storia. E’ in atto una violazione sistematica del diritto internazionale, è atroce e inaccettabile. Non mi sento rappresentato da questo governo codardo. Per me Hamas è un’organizzazione terroristica e ne condanno l’attacco del 7 ottobre, ma ciò non dà licenza al governo israeliano di agire in modo indiscriminato. Va subito fermato il massacro e liberati gli ostaggi. Dopodiché dobbiamo lavorare per due popoli e due Stati. Hamas non può essere l’interlocutore di questo processo, bisogna legittimare autorità palestinese”. Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a Otto e mezzo su La7.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA