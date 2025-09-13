Mo: Conte, ‘Tajani? Nulla di cui scusarsi, tema è silenzio complice governo’**

agenzia

Roma, 13 set. Quanto accaduto al Senato “rientra nella logica di una critica dura alla condotta di Tajani e del governo per quanto riguarda l’atteggiamento dei confronti di un governo criminale. La violenza è lì, la violenza è nel genocidio in corso e il silenzio complice è qui, di un governo che sono due anni che non ha adottato nessuna concreta misura di quelle dal totale embargo delle armi alle sanzioni economiche”. Lo dice Giuseppe Conte a margine della festa dell’Avanti a Bologna.