Mo: Costa (M5s), ‘dovere promuovere soluzione che ponga fine a incubo’

Roma, 7 ott. “A un anno dall’inizio di questa guerra devastante, non possiamo più restare spettatori di fronte a una tragedia umanitaria di tali dimensioni. Si parla di 42mila morti, tra cui 17mila bambini, e oltre 2 milioni di persone costrette a vivere nelle tende, sfollate dalle loro case. Sono 42 milioni le tonnellate di detriti e serviranno 10 anni solo per rimuovere le macerie a Gaza e ben 40 per ricostruire ciò che è stato distrutto. Un tessuto familiare e sociale che ormai non esiste più”. Lo scrive in un post sui social Sergio Costa, deputato del Movimento 5 stelle e vicepresidente della Camera.