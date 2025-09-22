Mo: Cremlino, ‘soluzione due Stati unica via per risolvere il conflitto’

agenzia

Mosca, 22 set. La Russia ritiene che la soluzione dei due Stati sia l’unica via per risolvere il conflitto in Medio Oriente. Lo ha dichiarato il Cremlino, dopo che ieri Gran Bretagna, Canada, Australia e Portogallo hanno riconosciuto uno Stato palestinese. “Restiamo fedeli alle risoluzioni fondamentali del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla posizione internazionale sulla possibilità di risolvere il problema palestinese-israeliano sulla base di un approccio a due Stati”, ha dichiarato ai giornalisti il ​​portavoce presidenziale Dmitry Peskov.