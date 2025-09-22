agenzia
Mo: Cremlino, ‘soluzione due Stati unica via per risolvere il conflitto’
Mosca, 22 set. La Russia ritiene che la soluzione dei due Stati sia l’unica via per risolvere il conflitto in Medio Oriente. Lo ha dichiarato il Cremlino, dopo che ieri Gran Bretagna, Canada, Australia e Portogallo hanno riconosciuto uno Stato palestinese. “Restiamo fedeli alle risoluzioni fondamentali del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla posizione internazionale sulla possibilità di risolvere il problema palestinese-israeliano sulla base di un approccio a due Stati”, ha dichiarato ai giornalisti il portavoce presidenziale Dmitry Peskov.
"Questo rimane il nostro approccio e crediamo che sia l'unico modo possibile per trovare una soluzione a questo conflitto estremamente complesso e di lunga data, che ora si trova forse nella fase più acuta e tragica di tutta la sua storia", ha concluso Peskov.