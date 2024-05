Mo: Crosetto, ‘45% traffico Mar Rosso sparito, come farti male senza tirarti bomba’

agenzia

Pescara, 26 apr. “Il 45% del traffico commerciale che transitava attraverso il Mar Rosso è sparito, veniva principalmente in Italia ed esportava prodotti italiani con un’incidenza sui porti italiani del 20-25%. Queste navi che non passano più da Suez arrivano in altri porti europei che si stanno attrezzando a aumentare il lavoro: è una cosa che chiamiamo guerra ibrida, farti male senza tirarti una bomba, uccidendo una parte dell’economia” italiana. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenendo al dibattito ‘Forte, libera e sovrana’ moderato dal direttore dell’Adnkronos Davide Desario, tra i panel di discussione della conferenza programmatica di Fdi a Pescara.

