Mo: De Corato (FdI), ‘interrogazione per sapere se dietro devastazione Milano c’è Leoncavallo’

Roma, 23 set.-“Quanto accaduto ieri, da parte dei pro-Hamas, a Milano ha oltrepassato di gran lunga il limite della sopportazione. Quelle violenze e attacchi, senza alcun motivo, nei confronti soprattutto della Polizia vanno subito puniti ma, soprattutto, occorrono mirate azioni di prevenzione. Degli accanimenti e danneggiamenti contro beni pubblici e privati, in un luogo simbolo di rilievo storico-architettonico di Milano quale è appunto la Stazione Centrale che ha subito anche gravi disagi alla circolazione della rete ferroviaria e dei trasporti, qualcuno deve risponderne e pagarne le conseguenze”. Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice presidente della commissione Affari costituzionali ed ex vice Sindaco delle giunte di centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.