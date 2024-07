Mo: De Cristofaro, ‘Italia e Ue promuovano iniziativa di pace’

agenzia

Roma, 31 lug. “In Medio oriente la situazione è grave, rischiamo l’allargamento del conflitto. È necessario che il Governo, il ministro degli Affari esteri Tajani, venga immediatamente a riferire in Aula. L’uccisione in Iran di uno dei capi di Hamas, mette a rischio ogni possibile trattativa per arrivare ad un cessate il fuoco e per il rilascio degli ostaggi. Come Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo condannato con forza gli attacchi del 7 ottobre e però non abbiamo smesso mai di denunciare i crimini di guerra che stanno avvenendo nella Striscia di Gaza con la rappresaglia insopportabile dell’Esercito israeliano. Il Governo israeliano sta determinando un vero e proprio genocidio della popolazione palestinese. Chiediamo al ministro degli Esteri di adoperarsi affinché il Governo italiano e l’Ue promuovano un’iniziativa di pace”. Lo ha affermato il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra al Senato Peppe De Cristofaro, intervenendo in Aula.