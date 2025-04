Mo: delegazione Avs con palestinesi Cisgiordania, ‘non lasciarli soli’

agenzia

Roma, 29 apr. “Ci sono alcuni protagonisti politici in Palestina e Israele, che da anni sono impegnati in forma non violenta, e che potrebbero cambiare il corso delle cose, se avessero la concreta possibilità di operare. Tutti ci hanno detto che la prima di queste condizioni è il riconoscimento dello Stato di Palestina”. Lo scrive su Facebook la delegazione dei parlamentari Avs (Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Peppe De Cristofaro, Marco Grimaldi, Franco Mari) che insieme a Luisa Morgantini in questi giorni sono in Cisgiordania.

“Abbiamo incontrato Mustafa Barghouti, medico, attivista e politico del Palestinian National Initiative, da anni impegnato nella lotta non violenta contro l’occupazione israeliana. Abbiamo poi – prosegue Avs – avuto un confronto con Fadwa Barghouti, moglie di Marwan Barghouti, che da oltre 23 anni è nelle carceri israeliane in condizioni critiche. Infine, abbiamo incontrato Jamal Zakut, direttore dell’associazione Al’Ard”.