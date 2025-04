Mo: delegazione Avs in Palestina

agenzia

Roma, 27 apr. Una delegazione di parlamentari di Avs è appena atterrata a Tel Aviv. La delegazione guidata da Nicola Fratoianni, a cui si aggiungerà nelle prossime ore anche Angelo Bonelli, è composta dal capogruppo al Senato Peppe De Cristofaro, dal vicecapogruppo dei deputati rossoverdi Marco Grimaldi e da Franco Mari. Con loro Luisa Morgantini già vicepresidente del Parlamento europeo e presidente di AssopacePalestina. Obiettivo, riferisce un comunicato, “è quello di vedere con i propri occhi, la condizione dei palestinesi che vivono nei territori occupati del ‘67 compresa Gerusalemme est e le pratiche del Governo israeliano”.