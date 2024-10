Mo: Della Vedova (+Eu), ‘inaccettabile Netanyahu su Unifil’

agenzia

Roma, 14 ott “Dobbiamo tener conto della situazione complicata che vive Israele, delle minacce esistenziali che aumentano invece di diminuire. Netanyahu però deve capire che la missione Unifil è stata confermata dal Consiglio di Sicurezza di recente e fino al 2025: è totalmente inaccettabile quel linguaggio. Quale che sia la condizione sul terreno, lì ci sono le Nazioni Unite, è bene che Netanyahu e l’IDF si comportino di conseguenza”. Lo ha detto il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova ospite a Sky Start.