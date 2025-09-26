Mo: Delrio, ‘seguire parole Mattarella, forti e condivisibili’

agenzia

Roma, 26 set. “‘Accogliete la disponibilità offerta dal Patriarcato di Gerusalemme impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza’. Vanno seguite le parole che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha inviato in un appello alla ‘Global Sumud Flotilla’ in viaggio verso Gaza per portare aiutati umanitari cercando di evitare il blocco navale israeliano”. Così il senatore del Pd Graziano Delrio.