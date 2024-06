Mo: deputato Likud, ‘manifestanti ramo di Hamas’, Gantz ‘riprovevole’

agenzia

Tel Aviv, 18 giu. Un esponente del Likud, il partito di Benjamin Netanyahu, ha paragonato i dimostranti che protestano contro il governo in Israele a “un ramo di Hamas”. Il Times of Israel scrive che il deputato Nissim Vaturi, vice presidente della Knesset, parlando ad una stazione radio, ha affermato che “ci sono due rami di Hamas, il ramo combattente dei malvagi terroristi che uccidono bambini e quello delle proteste”. Ieri i manifestanti antigovernativi si sono riuniti ancora a Gerusalemme, chiedendo nuove elezioni nel tentativo di sostituire il primo ministro. Durante le proteste, alcune persone sono rimaste ferite e sono stati effettuati numerosi arresti davanti alla casa di Netanyahu.

Il presidente di Unità Nazionale Benny Gantz e il leader dell’opposizione Yair Lapid criticano entrambi Vaturi e chiedono al primo ministro Benjamin Netanyahu di rimuoverlo dalla sua posizione di vicepresidente della Knesset per come ha definito i manifestanti. “Il vicepresidente della Knesset ha dimostrato ancora una volta questa mattina di non comprendere né rispettare la democrazia”, ​​ha twittato Gantz, definendo “riprovevoli” le frasi del parlamentare del Likud. “Chiedo al primo ministro di rimuoverlo dal suo incarico e di sostituirlo con una figura dignitosa che rispetti lo Stato di Israele e il parlamento”, ha insistito Gantz, aggiungendo che in caso contrario Netanyahu sarebbe accordo con la dichiarazione di Vaturi.