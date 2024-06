Mo: deputato Likud si scusa per aver paragonato i manifestanti israeliani a Hamas

agenzia

Tel Aviv, 18 giu. “Intendevo qualcos’altro e questo è quello che è venuto fuori. Mi dispiace per questo. Non penso sia affatto appropriato paragonare qualcuno a Hamas o alle sue attività”. Lo ha detto durante una riunione della Knesset, il deputato israeliano Nissim Vaturi, che in precedenza aveva accusato i manifestanti antigovernativi israeliani di comportarsi come un ramo di Hamas.

Vaturi ha presentato le sue scuse dopo che Benny Gantz ha chiesto a Netanyahu di rimuovere il deputato dal governo, definendo le sue osservazioni “riprovevoli”.

