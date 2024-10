Mo: Dipartimento di Stato Usa, ‘ci devono essere conseguenze per attacco Iran’

agenzia

Washington, 1 ott. “Israele ha il diritto di difendersi, come ogni nazione. Ci devono essere delle conseguenze” per l’attacco dell’Iran. Lo ha detto in una conferenza Stampa il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller, aggiungendo di “non voler entrare nei dettagli di quali saranno queste conseguenze oggi, ma ci sono cose su cui ci coordineremo con le nostre controparti israeliane”.

