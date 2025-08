Mo: docente diritti umani, ‘siti di aiuti di Gaza gestiti da Israele come Squid Game’

agenzia

Londra, 3 ago. La Ghf, gestita da Israele, “non è un’organizzazione umanitaria, ma un’organizzazione che trae profitto dalla carestia”. Lo ha detto ad al Jazeera Neve Gordon, docente di diritti umani della Queen Mary University di Londra, spiegando che, mentre l’Onu ha 400 siti attraverso i quali distribuisce cibo, questa organizzazione ne ha creati quattro, in zone al centro del conflitto. E quello a cui stiamo assistendo è una specie di Squid Game o gioco della fame, in cui persone affamate si avvicinano al cibo e vengono uccise come prede”.