Mo: droni israeliani uccidono due militanti islamici in Libano

agenzia

Tel Aviv, 18 lug. (Adnkronos/Dpa) – Droni israeliani hanno colpito aree del Libano orientale e meridionale, uccidendo due militanti islamici. Lo hanno reso noto fonti della sicurezza dello Stato Ebraico, precisando che i velivoli senza pilota hanno colpito due auto, uccidendo un comandante che lavorava sia per il gruppo islamista libanese al-Jamaa al-Islamiya (Assemblea dell’Islam), alleato di Hamas, sia per il braccio militare dell’organizzazione militante palestinese nella regione libanese della Bekaa, oltre a un agente coinvolto in molti attacchi contro Israele.

Il raid nel sud del Libano ha ucciso un combattente Hezbollah a Jbal el-Botm, nel distretto di Tiro, vicino a Zebqine, ha riferito Hezbollah. “Mohammed Jabarah è stato responsabile di attacchi terroristici e lanci di missili contro lo Stato di Israele, compresi attacchi coordinati con l’organizzazione terroristica al- Jamaa al-Islamiya – ha scritto in comunicato l’Idf – La sua eliminazione diminuisce la capacità dell’organizzazione terroristica Hamas di pianificare e realizzare attacchi contro lo Stato di Israele nella zona del confine settentrionale”.