Mo: due operatori della Croce Rossa uccisi in attacco a Gaza**

Gaza, 25 mag. (Adnkronos/Afp) – Due operatori della Croce Rossa sono stati uccisi durante un attacco alla loro abitazione nella città di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza. Lo ha reso noto la Croce Rossa Internazionale.

“Siamo addolorati per la morte di due cari colleghi, Ibrahim Eid e Ahmad Abu Hilal”, ha dichiarato il Comitato Internazionale della Croce Rossa in un post su Instagram. L’attacco è stato effettuato ieri, ha aggiunto il Cicr, rinnovando un appello “urgente” per un cessate il fuoco nel territorio palestinese.

