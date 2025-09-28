Mo: E. Arabi, ‘minaccia Israele di annettere la Cisgiordania è inaccettabile’

agenzia

Washington, 28 set. Il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Lana Nusseibeh, ha dichiarato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite che le minacce israeliane di annettere la Cisgiordania sono “inaccettabili”. “Nulla può giustificare l’attacco a decine di migliaia di civili, l’assedio, la fame e lo sfollamento forzato”, ha affermato. “Nulla può giustificare il perseguimento di inaccettabili ambizioni espansionistiche, inclusa la minaccia di annettere la Cisgiordania”.