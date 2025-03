Mo: Egitto, Hamas e Olp, bene parole Trump, ‘nessuno espellerà palestinesi da Gaza’

agenzia

Il Cairo, 13 mar. (Adnkronos/Afp) – Egitto, Hamas e l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp) hanno accolto con favore le dichiarazioni di Donald Trump secondo cui “nessuno espellerà i palestinesi” dalla Striscia di Gaza, come il presidente americano ha dichiarato ieri alla Casa Bianca, in risposta a un giornalista che gli chiedeva se il piano di “espellere i palestinesi da Gaza” fosse stato menzionato durante le sue discussioni con il primo ministro irlandese, Michael Martin, in visita a Washington.

L’Egitto “afferma che questa posizione riconosce l’importanza di evitare il peggioramento delle condizioni umanitarie nella regione e la necessità di lavorare per soluzioni giuste e durature per la causa palestinese”, ha affermato in una nota il Ministero degli Esteri egiziano.